Разгон протестов в Иране: появилось видео предполагаемой стрельбы по митингующим

В понедельник, 13 января, появилось видео жестокого разгона митингующих в Тегеране, которые вышли на улицы из-за крушения самолета Boeing 737 украинский авиалиний МАУ. Об этом сообщает Associated Press.

Так, на записи, опубликованной в интернете и отправленной нью-йоркский Центр по правам человека в Иране, видно, как иранская полиция и силы безопасности стреляют по митингующим предположительно боевыми патронами. Инцидент произошел возле площади Азади в Тегеране.

Иранские СМИ пока не сообщают ничего о произошедшем во время вчерашнего разгона протестующих.

На видеозаписи видна толпа бегущих от правоохранителей демонстрантов, которые применяют против них слезоточивый газ.

"Они обстреливают людей слезоточивым газом! Площадь Азади. Смерть диктатору!", – кричит одна из женщин на видео.

В другом кадре присутствует раненая митингующая, за ней тянется кровавый след на тротуаре. Окружающие ее люди кричат, что женщина была подстрелена в ногу боевым патроном.

"Боже мой, кровь идет без остановки. Нужна повязка!", – кричат люди вокруг пострадавшей.

Начальник полиции Тегерана Хоссейн Рахими отрицает, что полиция стреляла по протестующим.

"Полиция отнеслась к людям с пониманием и терпимостью. Правоохранители не стреляли на митингах, так как широта взглядов и сдержанность были на повестке дня у столичной полиции", – заявил Рахими.

Но по данным СМИ, полицейские в форме были не единственными, кто участвовал в разгоне протестующих. Так, силы безопасности Ирана были замечены на площади Вали-э-Аср возле Тегеранского университета и других районах города. Члены Революционной гвардии Ирана патрулировали город на мотоциклах, как и силовики в штатском, сообщают очевидцы.

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