"Горький инцидент". Глава Ирана упомянул крушение украинского Боинга перед молитвой
В пятницу, 17 января, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел молитву в Тегеране, в которой упомянул крушение самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ. Об этом сообщает FOX News.
Хаменеи впервые с 2012 года провел пятничную молитву, перед этим он поприветствовал ответный удар по базам США за убийство одного из ключевых иранских генералов, а также назвал президента США Дональда Трамп "клоуном". По мнению аятоллы, американскому президенту нельзя доверять.
В своем послании верховный лидер Ирана также обвинил Вашингтон в принятии "трусливого" решения ликвидировать самого эффективного командующего страны в борьбе против ИГИЛ.
"Тот факт, что Иран имеет силу, чтобы дать пощечину мировой державе, указывает на руку Бога", – заявил Хаменеи.
Также крушение самолета МАУ, после того как его сбила иранская ракета, Хаменеи назвал "горьким инцидентом", который огорчил Иран также, как и его врагов.
Хаменеи сказал собравшимся, что Трампу нельзя доверять и он только делает вид, что поддерживает иранский народ. По его словам, западные страны слишком слабы, чтобы "поставить иранцев на колени". Аятолла добавил, что Иран не против вести переговоры, но только не с США.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- В рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке данных из устройств регистрации полетной информации ("черных ящиков").
- Согласно информации французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
- Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились с запросом в компетентные органы Ирана о передаче украинской стороне бортовых "черных ящиков" самолета МАУ.
- В Офиса генпрокурора заявили, что Украина не получила от Ирана ни одного ответа на два запроса по доступу к черным ящикам сбитого у Тегерана Boeing 737.