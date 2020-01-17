Военные США хотели бомбить ядерные объекты Ирана, – Помпео

Мир
Госсекретарь признался, что в США "много думали" над этим вопросом

В CША не исключали вероятность нанесения превентивного удара по ядерным объектам в Иране, чтобы препятствовать появлению в стране ядерного оружия.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает РИА Новости.

"Это важный вопрос, над которым мы много думали", – сказал Помпео.

Он также напомнил о заявлении американского президента Дональда Трампа, который 8 января пообещал, что не позволит Ирану получить ядерное оружие, пока он остается у власти.

Как ранее сообщал Фокус:

 