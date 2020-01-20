Неизвестный вирус в Китае: за последние два дня число больных резко возросло

Китайские власти сообщают, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии. Об этом сообщает ВВС.

Общее количество случаев заболевания на данный момент – более 200, из них три случая – с летальным исходом.

Медицинские эксперты впервые идентифицировали новый вирус в китайском городе Ухане в декабре, однако он уже успел распространиться и за его пределы. По их словам вирус вызывает заболевание пневмонией, но многое о нем остается неизвестным, включая природу его распространения.

Сообщается, что первый случай заболевания уже обнаружен в Южной Корее, до этого болезнь была зафиксирована в Таиланде и Японии.

Британские эксперты утверждают, что число зараженных людей может быть намного больше, чем предполагают официальные данные.

Власти Китая обещают активизировать усилия по мониторингу во время празднования Лунного Нового года на этой неделе.

Во Всемирной организации здравоохранения призвали ограничить поездки в регионе на время, а также предоставили рекомендации странам, которые готовятся к возможной вспышке болезни.

Сингапур и Гонконг проверяют авиапассажиров из Ухани, о подобных мерах объявили и власти США. Проверки проводятся в аэропортах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что вирус "все еще можно предотвратить и контролировать", и предупредила о необходимости тщательного мониторинга, учитывая, что источник, методы передачи и мутации вируса неизвестны.

В комиссии заявили, что на данный момент не было зафиксировано случаев распространения вируса от одного человека к другому, но вместо этого он попал от зараженных животных на рынок морепродуктов и дикой природы в Ухани.

В ВОЗ, тем не менее, заявили, что, считают, что "некоторая ограниченная передача вируса от человека к человеку" все же имела место.

"По мере того, как будет выявлено больше случаев заболевания и будет проведен более тщательный анализ, мы получим более четкую картину тяжести заболевания и характера ее передачи", – заявили в ВОЗ.

Как ранее сообщал Фокус:

Разработано лекарство против вируса Зика. Препарат успешно протестировали на мышах, инфицированных вирусом Зика. Потенциально его можно использовать против широкого спектра вирусов, покрытых защитной оболочкой.