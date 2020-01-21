В США начали разработку вакцины против неизвестного вируса в Китае
Национальный институт здравоохранения США (NIH) работают над вакциной против нового вируса, который заразил сотни и убил четверых в Азии.
Об этом сообщает CNN.
"NIH делает первые шаги в направлении разработки вакцины", – заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи.
Фаучи рассказал, что пройдет несколько месяцев, пока начнется первая фаза клинических испытаний, и больше года, пока вакцина не будет доступна.
Вирус возник у животных и может передаваться от человека к человеку. Хотя большинство пациентов посещали рынок животных и морепродуктов в Ухани, городе, расположенном примерно в 700 милях к югу от Пекина, некоторые не посещали его.
Этот новый вирус представляет собой коронавирус, который относится к тому же семейству, что и вирус, вызывающий атипичную пневмонию или острый респираторный синдром, который впервые был зарегистрирован в Азии в 2003 году и унес жизни более 700 человек. Респираторный синдром на Ближнем Востоке, или MERS, который убил более 800 человек с 2012 года, также вызван коронавирусом.
Команда ученых из Техаса, Нью-Йорка и Китая также работает над вакциной, по словам доктора Питера Хотеза, ученого по вакцинам из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне.
По его словам, разработать вакцину для коронавирусов не так сложно, как для других вирусов, таких как ВИЧ или грипп.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января сообщалось, что в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 20 января сообщалось, что китайские власти сообщают, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет экстренное заседание из-за коронавируса.