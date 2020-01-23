Пока не глобальная эпидемия: ВОЗ приняла решение по коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения не считает вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
Об этом сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам двухдневных экстренных заседаний, ссобщается в Тwitter ВОЗ.
"Сегодня я не объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Это чрезвычайная ситуация в Китае, но она еще не стала глобальной чрезвычайной ситуацией", – заявил он.
При этом Гебрейесус знает, что вирус может вызывать тяжелые заболевания, которые могут привести к смерти, хотя у большинства людей, по его словам, он вызывает более легкие симптомы.
В ВОЗ подчеркнули, что на данный момент "нет доказательств" распространения вируса от человека к человеку за пределами Китая.
Глава ВОЗ отметил, что на сегодняшний день организация не рекомендудет вводить какие-либо ограничения на поездки в Китай.
Ранее не объявлять режим ЧС рекомендовал профильный комитет ВОЗ, пишет ТАСС.
"Вопрос состоял в том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Наша рекомендация генеральному директору ВОЗ – сейчас пока еще не время", – сказал на брифинге в Женеве по итогам двухдневного заседания комитета председатель комитета ВОЗ по ЧС Дидье Уссэн.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 20 января китайские власти сообщили, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.
- 22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.
- 23 января ВОЗ собралось на второе экстренное заседание, на котором продолжило обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".
- Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин