В Шанхае вылечили от пневмонии первого заразившегося коронавирусом, – СМИ

В Шанхае был вылечен первый пациент от пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает китайское информагентство Sina.

Такое заявление сделал комитет по здравоохранению Шанхая. Речь идет о 56-летней пациентке, которая провела долго время в Ухани. Первые симптомы болезни у женщины появились 10 января, после чего она прилетела в Шанхай 12 января, а уже 15 января была госпитализирована.

Во время обследования у пациентки подтвердился диагноз нового штамма коронавируса. Она стала первой пациенткой в Шанхае, заразившейся 2019-nCoV.

В ходе лечения состояние пациентки существенно улучшилось. Ее температура оставалась в переделах нормы на протяжении 6 дней, также уменьшились другие респираторные симптомы.

Исследования показали, что пневмония у женщины была полностью вылечена, также тесты на коронавирус были отрицательными.

По решению городской экспертной группы пациентка была сегодня выписана из больницы.

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