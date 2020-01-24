В Шанхае вылечили от пневмонии первого заразившегося коронавирусом, – СМИ
В Шанхае был вылечен первый пациент от пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает китайское информагентство Sina.
Такое заявление сделал комитет по здравоохранению Шанхая. Речь идет о 56-летней пациентке, которая провела долго время в Ухани. Первые симптомы болезни у женщины появились 10 января, после чего она прилетела в Шанхай 12 января, а уже 15 января была госпитализирована.
Во время обследования у пациентки подтвердился диагноз нового штамма коронавируса. Она стала первой пациенткой в Шанхае, заразившейся 2019-nCoV.
В ходе лечения состояние пациентки существенно улучшилось. Ее температура оставалась в переделах нормы на протяжении 6 дней, также уменьшились другие респираторные симптомы.
Исследования показали, что пневмония у женщины была полностью вылечена, также тесты на коронавирус были отрицательными.
По решению городской экспертной группы пациентка была сегодня выписана из больницы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 20 января китайские власти сообщили, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.
- 22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.
- 23 января ВОЗ собралось на второе экстренное заседание, на котором продолжило обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".
- Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.