В Китае дефицит медицинский масок. Поставщики отзывают работников из отпусков

Стоимость медицинских масок в Китае, включая Гонконг, значительно выросла за последние несколько дней. Часто разрешено продавать не более двух коробок масок в одни руки.

Во многих аптеках выстраиваются длинные очереди.

Цена в аптеках и в интернет-магазинах увеличились в три и более раз. Некоторые поставщики на портале электронной коммерции увеличили цену на маски N95 (на фото), которые производятся американской компанией 3M и особенно популярны в Китае, с 99 юаней (11 евро) за коробку до почти 1000 юаней (110 евро), говорится в сообщении Daily Mail.

Пост с названием "Почему нужно носить маску" на сервисе микроблогов Weibo за три дня прочитали около 570 млн человек. Часто они оставляли подобные комментарии: "Несколько моих хороших друзей сказали, что масок для лица нет в наличии, и их нигде нет".

Сотрудники многих фабрик по производству медицинских масок вынуждены в срочном порядке выйти на работу, несмотря на праздник – Новый год по лунному календарю. Лишенным праздников работникам пообещали выплатить повышенные в четыре раза зарплаты.

Как ранее сообщал Фокус: