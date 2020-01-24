В Китае дефицит медицинский масок. Поставщики отзывают работников из отпусков
Стоимость медицинских масок в Китае, включая Гонконг, значительно выросла за последние несколько дней. Часто разрешено продавать не более двух коробок масок в одни руки.
Во многих аптеках выстраиваются длинные очереди.
Цена в аптеках и в интернет-магазинах увеличились в три и более раз. Некоторые поставщики на портале электронной коммерции увеличили цену на маски N95 (на фото), которые производятся американской компанией 3M и особенно популярны в Китае, с 99 юаней (11 евро) за коробку до почти 1000 юаней (110 евро), говорится в сообщении Daily Mail.
Пост с названием "Почему нужно носить маску" на сервисе микроблогов Weibo за три дня прочитали около 570 млн человек. Часто они оставляли подобные комментарии: "Несколько моих хороших друзей сказали, что масок для лица нет в наличии, и их нигде нет".
Сотрудники многих фабрик по производству медицинских масок вынуждены в срочном порядке выйти на работу, несмотря на праздник – Новый год по лунному календарю. Лишенным праздников работникам пообещали выплатить повышенные в четыре раза зарплаты.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 20 января китайские власти сообщили, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.
- 22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.
- 23 января ВОЗ собралось на второе экстренное заседание, на котором продолжило обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".
- Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.