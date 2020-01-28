Искусственный интеллект спрогнозировал вспышку коронавируса еще 31 декабря, – СМИ

Искусственный интеллект канадского стартапа Bluedot спрогнозировал вспышку коронавируса в Китае еще 31 декабря 2019 года, пишет Wired.

По данным издания, это произошло за неделю до того, как о новом вирусе узнал весь мир. В частности, первые официальные сообщения о вспышке в Китае коронавируса относятся к 6 января (США) и 9 января (ВОЗ).

Перед самым Новым годом сервис Bluedot разослал подписчикам предупреждение о вспышке гриппоподобного заболевания в Ухане. Кроме того, он корректно предсказал пути его первоначального распространения: Бангкок, Сеул, Тайвань и Токио.

Bluedot – стартап, основанный врачом-инфекционистом Камраном Ханом. В 2003 году он был главным инфекционистом в больнице в Торонто во время вспышки атипичной пневмонии (SARS), унесшей в крупнейшем городе Канады жизни 44 человек.

Хан отмечает, что происходящее сейчас в Китае вызывает у него дежавю.

По данным издания, в активе Bluedot – корректное предсказание путей распространения вируса Зика в 2016 году. Модель за полгода предсказала даже то, что первый случай в США произойдет в Майами.

Как ранее сообщал Фокус: