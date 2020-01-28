Коронавирус: Россия закрыла границу с Китаем

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Пограничные переходы в трех регионах РФ будут закрыты до 7 февраля

Три региона России, граничащие с Китайской народной республикой, закрыли свои пункты пропуска из-за вспышки коронавируса на территории КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Хабаровского края РФ.

Сообщается, что с сегодняшнего дня до 7 февраля граница будет закрыта на пограничных переходах в Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Амурской области РФ.

О еще одном небольшом участке российско-китайской границы, в горном Кош-Агачском районе на Алтае, пока ничего не говорится.

Граница Китая с Россией является самой длинной границей КНР с другой страной, она составляет 4209,3 км.

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