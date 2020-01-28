Коронавирус: Россия закрыла границу с Китаем

Три региона России, граничащие с Китайской народной республикой, закрыли свои пункты пропуска из-за вспышки коронавируса на территории КНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Хабаровского края РФ.

Сообщается, что с сегодняшнего дня до 7 февраля граница будет закрыта на пограничных переходах в Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Амурской области РФ.

О еще одном небольшом участке российско-китайской границы, в горном Кош-Агачском районе на Алтае, пока ничего не говорится.

Граница Китая с Россией является самой длинной границей КНР с другой страной, она составляет 4209,3 км.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

27 января сообщалось, что за сутки в Китае от коронавируса скончались 24 человека, а общее количество умерших достигло 80. Заболели 2794 человека.

В Китае за прошедшие сутки (27 января) количество летальных случаев от китайского коронавируса увеличилось до 106 человек. Число заболевших достигло 4 515.

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса.

Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.