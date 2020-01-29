Ученые заявили о разработке вакцины от коронавируса

Ученые из Гонконга разработали вакцину от китайского коронавируса.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на эксперта по инфекционным заболеваниям профессора Юэн Квок-Юнг.

"Мы уже произвели вакцину, но тестирование на животных займет много времени", – сказал Юэн Квок-Юнг.

По его словам, испытания на животных продлятся несколько месяцев, на людях – год.

В свою очередь, ученые в Австралии воссоздали коронавирус в лабораторных условиях. Об этом сообщает CNN.

Исследователи в специализированной лаборатории в Мельбурне успешно вырастили китайский коронавирус из образца пациента, что позволит обеспечить мировые лаборатории важной информацией для борьбы со вспышкой.

По словам главы лаборатории по обнаружению вирусов доктора Джулиана Дрюса, китайские чиновники ранее опубликовали геномную последовательность коронавируса, что является важным для диагностики. Однако, отметил он, имея реальный выращенный вирус можно будет фактически выявить и проверить все методы анализа, а также сравнивать их особенности.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

27 января сообщалось, что за сутки в Китае от коронавируса скончались 24 человека, а общее количество умерших достигло 80. Заболели 2794 человека.

За прошедшие сутки (28 января) количество летальных случаев от китайского коронавируса составило 26 человек, а количество заболевших в Китае увеличилось на 1 459 человек.

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса.

Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус уверен в том, что Китай сможет сдержать опасную вспышку коронавируса.