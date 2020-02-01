Вспышка коронавируса: Китай попросил у ЕС "срочной помощи"
Китайские власти попросили у Евросоюза помощи с поставками медикаментов для борьбы с новым смертельным коронавирусом. Об этом сообщает Global Times.
Председатель Госсовета КНР Ли Кэцян обратился с просьбой об оказании "срочной помощи" к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Отмечается, что просьба адресована одновременно всем странам, входящим в состав Европейского Союза.
Кроме того, в китайском МИД резко раскритиковали введения в США режима чрезвычайной ситуации и запрета на въезд иностранцам, которые в течение последних 14 дней были в Китае.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- 31 января случаи заболевания вирусом впервые были подтверждены в Италии, Британии и России.
- За минувшие сутки в Китае зафиксировано 45 новых смертей от пневмонии, вызванной коронавирусом. Всего о болезни уже скончались 259 человек.