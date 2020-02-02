В России китайский коронавирус приравняли к чуме и ВИЧ

Россия внесла новый тип коронавируса 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

В этот перечень также входят болезнь, вызванная ВИЧ, гепатит B и С, дифтерия, малярия, туберкулез, сибирская язва, холера, чума и другие.

Напомним, 31 января в России выявлены первые двое зараженных коронавирусом.

Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области; оба являются гражданами Китая.

Как ранее сообщал Фокус: