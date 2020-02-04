В Китае назвали очень низкой смертность из-за коронавируса

В МИД Китая считают очень низкой смертность от коронавируса – число умерших составляет 2,1% от всех случаев заболевания. Об этом сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

По ее словам, смертность от нового вируса значительно ниже, чем от ОРВИ, лихорадки Эбола и коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

Ее комментарий был реакцией на заявление президента США Дональда Трампа, который сказал, что США практически полностью закрывают пассажирское сообщение с Китаем, чтобы "не допустить проникновение тысяч людей, инфицированных вирусом".

"Мы полностью уверены и способны победить эту вспышку. Усилия Китая по борьбе с эпидемией были подтверждены ВОЗ и международным сообществом. Соединенные Штаты должны занять объективную, беспристрастную, спокойную и рациональную позицию, воздерживаться от чрезмерной реакции, уважать и сотрудничать с Китаем для профилактики и контроля. США неоднократно заявляли о своей готовности оказать помощь Китаю, и мы надеемся, что соответствующая помощь будет оказана как можно скорее", – сказала Хуа Чуньин.

3 февраля правительство Китая обвинило США в нагнетании паники, после того как там объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса 2019-nCov. США "не оказали никакой значимой помощи", но нагнетают панику, заявила на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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