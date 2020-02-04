ВОЗ: Вспышка коронавируса в Китае – это еще не пандемия

Всемирная организация здравоохранения заявила, что смертельно опасная вспышка коронавируса, которая распространилась из Китая, еще не является пандемией. Об этом сообщает ВВС.

По словам директора департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан, текущую вспышку коронавируса нельзя называть пандемией. Бриан также подчеркнула важность борьбы с необоснованными слухами о вирусе.

Так, по данным ВОЗ, пандемия – это всемирное распространение новой болезни.

В организации отметили, что в настоящее время возросло число погибших до 425, также было подтверждено 20 тыс. случаев заражения в 26 странах мира. Чиновники из ВОЗ говорят, что 423 человека погибли в Китае и один в Гонконге. Еще одна смерть была зафиксирована на Филиппинах.

При этом, высшее руководство Китая во вторник, 4 февраля, признало "недостатки и упущения" в своей реакции на вспышку, которая началась в Ухани, провинции Хубэй.

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