Жителям 15-миллионого города Тяньцзинь запретили покидать жилые районы
В четверг, 6 февраля, жителям северного китайского города Тяньцзинь ограничили въезд и выезд в жилые районы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Так, Тяньцзинь последовал примеру многих китайских городов, включая Пекин, введя соответствующие ограничения.
Стоит подчеркнуть, что в городе проживает около 15 млн человек, он граничит с Пекином. В городе уже было зарегистрировано 78 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом по состоянию на 6 февраля.
В это же время, вице-губернатор Хубэй, в которой находится эпицентр вспышки в городе Ухань, заявил, что в провинция по-прежнему испытывает нехватку медицинских ресурсов и медперсонала.
По словам Ян Юньянь, выступавшего на государственном телеканале, в настоящее время наборов для тестирования на коронавируса достаточно, но не хватает персонала для отбора проб и поведения тестов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Посол Китая в Великобритании заявил, что реакция мира на вспышку коронавируса была панической и чрезмерной.
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- Для врачей в Украине заработала отдельная "горячая линия" по вопросам диагностики "уханьского" коронавируса.