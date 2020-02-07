ВОЗ предупредила о глобальном дефиците средств защиты от коронавируса
В пятницу, 7 февраля, Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците средств защиты от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, мир столкнулся с острой нехваткой медицинских халатов, масок, перчаток и других предметов защиты на фоне вспышки коронавируса.
Тедрос сообщил Исполнительному комитету ВОЗ, что ООН занимается отправкой наборов для тестирования, масок, перчаток, респираторов и халатов в каждый регион.
"Однако, мир сталкивается с острой нехваткой средств защиты персонала. Сегодня я свяжусь с пандемической сетью поставок, чтобы отыскать уязвимые места и найти необходимое решение для распределения оборудования", – заявил глава ВОЗ.
Он также подчеркнул, что по состоянию на 6 часов утра, 7 февраля, в Китае было зарегистрировано 31 211 случаев заражения коронавирусом и 637 летальных исходов, а также 270 случае заражения в 24 странах мира с 1 смертью.
"За последние два дня в Китае было зарегистрировано меньше случаев инфицирования, что является хорошей новостью, но мы не будем вдаваться в подробности, так как цифры могут снова вырасти", – добавил Тедрос.
"Ненужное, бесполезное разделение людей по этническому признаку совершенно неприемлемо, и его нужно прекратить. Правительства несут ответственность за коммуникацию со своим населением", – заявил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Президент Китая объявил "народную войну" коронавирусу. Си Цзиньпин сообщил, что страна отреагировала на вспышку всеми имеющимися силами.
- А премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- Для врачей в Украине заработала отдельная "горячая линия" по вопросам диагностики "уханьского" коронавируса.