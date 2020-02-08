Канада требует от Ирана более миллиарда долларов компенсации за сбитый самолет МАУ

Канадскими юристами подан в суд иск к иранской стороне относительно сбития украинского самолета МАУ в Тегеране. Об этом пишет газета The New York Times.

Коллективный иск подали родственники жертв авиатрагедии, которые требуют компенсации в 1,1 млрд долларов (около 1,5 млрд канадских долларов). Ответчиками выступают сам Иран, а также его руководитель и духовный лидер аятолла Али Хаменеи, главнокомандующие КСИР, в том числе генерал Амир Али Хаджизаде, руководящий ВВС страны.

В иске отмечается, что, по предварительным данным, крушение лайнера было "намеренным и сознательным актом терроризма".

Заявители не раскрывают имя ведущего истца, "чтобы не создавать риск для здоровья и жизни для его семьи со стороны иранского режима".

Иск был подан 24 января в Торонто. По словам адвоката Джона Арнольда, документ находится в процессе передачи иранской стороне.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права.

Как ранее сообщал Фокус: