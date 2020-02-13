Коранавирус может быть более живучим, чем думали раньше, – ученые

Ученые сделали вывод, что коронавирус COVID-19 может жить на поверхности до 9 дней. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в The Journal of Hospital Infection.

"Мы проанализировали различные коронавирусы, и все результаты были похожими", – говорит вирусолог Эйке Штейнманн из университета Лейбница в Ганновере.

Согласно исследованию, микроорганизмы COVID-19 могут сохраняться на поверхности и оставаться заразными при комнатной температуре в течение девяти дней (для сравнения: вирус кори может жить на поверхностях до двух часов).

Отмечается, что 9 дней – это верхний предел выживания коронавируса, но в среднем он может выживать от четырех до пяти дней на различных материалах, в частности, алюминии, дереве, бумаге, пластике и стекле.

К тому же, некоторые из коронавирусов, которые могут инфицировать только животных, могут оставаться жизнеспособными даже больше 28 дней.

"Низкая температура и высокая влажность воздуха еще больше увеличивают срок годности ", – говорит врач Гюнтер Кампф из Университетской больницы Грайфсвальда.

На данный момент непонятно, может ли человек заразиться от коронавируса, касаясь зараженной поверхности или объекта, а затем своего рта, носа или, возможно, глаза.

Чтобы снизить распространение коронавирусов, авторы нового исследования предлагают больницам тщательно дезинфицировать поверхности различными растворами с гипохлорита натрия, перекиси водорода или этанола.

Министерство здравоохранения ранее сообщало, что новый китайский коронавирус может жить на поверхностях до нескольких часов.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.