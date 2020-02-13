Коранавирус может быть более живучим, чем думали раньше, – ученые
Ученые сделали вывод, что коронавирус COVID-19 может жить на поверхности до 9 дней. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в The Journal of Hospital Infection.
"Мы проанализировали различные коронавирусы, и все результаты были похожими", – говорит вирусолог Эйке Штейнманн из университета Лейбница в Ганновере.
Согласно исследованию, микроорганизмы COVID-19 могут сохраняться на поверхности и оставаться заразными при комнатной температуре в течение девяти дней (для сравнения: вирус кори может жить на поверхностях до двух часов).
Отмечается, что 9 дней – это верхний предел выживания коронавируса, но в среднем он может выживать от четырех до пяти дней на различных материалах, в частности, алюминии, дереве, бумаге, пластике и стекле.
К тому же, некоторые из коронавирусов, которые могут инфицировать только животных, могут оставаться жизнеспособными даже больше 28 дней.
"Низкая температура и высокая влажность воздуха еще больше увеличивают срок годности ", – говорит врач Гюнтер Кампф из Университетской больницы Грайфсвальда.
На данный момент непонятно, может ли человек заразиться от коронавируса, касаясь зараженной поверхности или объекта, а затем своего рта, носа или, возможно, глаза.
Чтобы снизить распространение коронавирусов, авторы нового исследования предлагают больницам тщательно дезинфицировать поверхности различными растворами с гипохлорита натрия, перекиси водорода или этанола.
Министерство здравоохранения ранее сообщало, что новый китайский коронавирус может жить на поверхностях до нескольких часов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.