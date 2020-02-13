Сенат США ограничил Трампа в военных действиях против Ирана

Сенат США принял резолюцию, ограничивающую полномочия президента США Дональда Трампа в использовании армии страны против Ирана.

Об этом сообщает Reuters.

За документ проголосовали 55 сенаторов против 45-ти. В том числе ограничение военных полномочий Трампа поддержали восемь республиканцев наряду с демократами.

Трамп пообещал вето, и, как ожидается, в Сенате не будет достаточной поддержки, чтобы набрать большинство в две трети для отмены. Республиканцы в палате занимают 53 из 100 мест и редко голосуют против президента.

Противники резолюции сказали, что это отправит неверный сигнал в Тегеран.

"Мы должны послать твердость, а не слабость", – сказал сенатор Джим Риш, председатель республиканского комитета Сената по иностранным делам.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.

Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.

7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.

Президент США выступил с официальным заявлением по ситуации на Ближнем востоке. Он призвал Иран найти выход из создавшейся обстановки и обеспечить мир.

В Иране не приняли предложение президента США Дональда Трампа и пообещали США "более жесткую месть" за любой дальнейший враждебный шаг.