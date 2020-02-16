Китай начал тестировать первые вакцины от коронавируса на животных

В Китае началось тестирование вакцины от коронавируса Covid-19 на животных. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам главы биологического центра комитета по здравоохранению Китая Чжан Синьмина, с помощью созданной компьютерной модели, ученые отобрали 100 препаратов из имеющихся 70 тыс., чтобы начать их дальнейшее изучение.

Синьмин подчеркнул, что некоторые из отобранных вакцин начали тестировать на животных, а некоторые виды лечения уже применяют на людях. Например, противомалярийные средства хорохинфосфат уже были успешно протестированы на 100 пациентах в Пекине.

Медики также отмечают успешный метод лечения, связанный с переливанием крови от выздоровевших пациентов тем, кто еще болен.

"Мы надеемся, как можно скорее, представить результаты наших клинических испытаний нашим передовым медицинским работникам", – сказал Чжан.

Правительство Китая также поддерживает исследования в области терапии стволовыми клетками как потенциальное лечения от вируса.

Согласно последним данным, в мире 69 256 человек заражены коронавирусом, от него умерли уже 1669 человек, а выздоровели – 9 645.

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