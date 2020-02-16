На Тайване умер первый инфицированный коронавирусом

В воскресенье, 16 февраля, в Министерстве здравоохранения Тайваня подтвердили первую смерть от коронавируса в стране. Об этом сообщает Reuters.

По данным ведомства, на данный момент в стране зафиксировано 20 случаев заражения вирусом Covid-19.

Также сообщается, что от коронавируса на Филиппинах умер 60-летний мужчина, который недавно выезжал за пределы страны. Уточняется, что пожилой мужчина страдал от диабета и гепатита В.

До сегодняшнего дня летальные случаи от коронавируса за пределами Китая были зафиксированы в Гонконге, Японии, Франции и на Филиппинах.

Сейчас количество инфицированных китайским коронавирусом выросло до 69 256 человек из-за вируса умерли 1669 пациентов. В то же время 9645 инфицированным удалось выздороветь.

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