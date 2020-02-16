Авиакатастрофа МАУ: Данилов прибыл в Иран для обсуждения проблемных вопросов расследования
Секретарь СНБО Алексей Данилов 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Иране для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Данилов прибыл в Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани.
В воскресенье секретарь СНБО почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе. Вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком они возложили цветы на месте трагедии.
Также в память о погибших была поставлена 11 свечей в Ванкському Соборе Святого Всеспасителя (храм Армянской Апостольской церкви).
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
- 17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.
- 18 января Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета.