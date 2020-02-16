В Китае одобрили для продажи возможное лекарство от коронавируса
Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом Covid-19, одобрили к продаже.
Об этом сообщает China Press.
Речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan.
"Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса", – сказано в сообщении.
Ранее директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при министерстве науки и техники Китая Чжан Синьминь заявил, что несколько типов лекарств, включая Remdesivir и японский Favipiravir, в ходе испытаний показали клиническую эффективность в лечении коронавируса.
Препарат был одобрен для продажи в Японии в марте 2014 года для лечения гриппа А и В.
Препарат также проявляет противовирусные эффекты на различные РНК-вирусы, такие как вирус Эбола.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.