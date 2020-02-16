В Китае одобрили для продажи возможное лекарство от коронавируса

Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом Covid-19, одобрили к продаже.

Об этом сообщает China Press.

Речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan.

"Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса", – сказано в сообщении.

Ранее директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при министерстве науки и техники Китая Чжан Синьминь заявил, что несколько типов лекарств, включая Remdesivir и японский Favipiravir, в ходе испытаний показали клиническую эффективность в лечении коронавируса.

Препарат был одобрен для продажи в Японии в марте 2014 года для лечения гриппа А и В.

Препарат также проявляет противовирусные эффекты на различные РНК-вирусы, такие как вирус Эбола.

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