Коронавирус: в китайской провинции Хубэй людям запретили выходить из домов

Власти китайской провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретили всем жителям региона, включая 24 миллиона человек, проживающих в сельской местности, выходить из домов. Об этом сообщает South China Morning Post.

На улицах также запрещено движение пешеходов и любого транспорта, кроме машин полиции и экстренных служб. Людям запретили собираться на публичные мероприятия.

За нарушение запрета выходить на улицу граждан могут задержать на срок до десяти суток.

На провинцию Хубэй, население которой в целом составляет 58 миллионов человек, приходятся более 80 процентов подтвержденных случаев заражения болезнью и 96 процентов смертей в Китае. Центральное правительство определило Хубэй как ключевое поле битвы в войне против эпидемии.

Согласно новым правилам, каждая из 200 тыс. сельских общин провинции будет изолирована. Покинуть ее будет возможно при наличии разрешения и только через один охраняемый пропускной пункт. Аналогичные ограничения будут применяться и к городским жилым комплексам.

Только одному человеку из каждого домохозяйства будет разрешено покидать деревню каждые три дня, чтобы купить предметы первой необходимости или продукты.

"В принципе, каждый селянин должен оставаться дома. Если ему действительно нужно выйти на улицу, он должен надеть маску и находиться на расстоянии не менее 1,5 метров от других людей", – говорится в регламенте.

"Все места отдыха и развлечений должны быть закрыты, а все групповые мероприятия должны быть приостановлены. Свадьбы должны быть отложены, а похоронные процессы сведены к минимуму", – говорится в распоряжении администрации провинции Хубэй.

Издание отмечает, что в рамках ограничительных мер, отделение Народного банка Китая в Гуанчжоу решило уничтожить все денежные банкноты, собранные на рынках, в больницах и автобусах, так как они могут быть подвержены высокому воздействию вируса.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.