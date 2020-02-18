Эхо импичмента: Пелоси заявила, что Трамп не был оправдан Сенатом

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп не может считаться оправданным в деле импичмента, так как в процессе рассмотрения Сенат не затребовал дополнительных свидетелей и документов. Об этом сообщает The National Review.

"Вы не можете никого оправдать, если нет суда, и вы не можете иметь суд, если нет свидетелей и документов. Он (Трамп) может говорить, что был оправдан, и заголовки в прессе могут звучать "Оправдан", но ему был объявлен импичмент, и эта печать останется на нем навсегда", – сказала Пелоси.

Как сообщает CNN, Пелоси также призвала своих однопартийцев по Демократической партии "быть едиными", чтобы не дать Дональду Трампу переизбраться на второй президентский срок.

"Я даже не могу представить ситуацию, чтобы его (Трампа) переизбрали бы снова. Впрочем, мы ничего не воспринимаем за должное – и как я уже говорила, мы должны иметь собственное видение будущего... Мы должны быть едиными для того, чтобы не дать ему избираться на второй срок", – сказала она.

Как ранее сообщал Фокус:

10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента. Президента обвинили в злоупотреблении властью в вопросе Украины, а также в препятствовании расследованию Конгресса.

19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа.

15 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.

16 января Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

В США Сенат проголосовал против привлечения новых доказательств в деле об импичменте, после чего в администрации Дональда Трампа признали наличие 24 электронных писем с мнением президента об удержании военной помощи Украине.

5 февраля Сенат Конгресса США оправдал президента Дональда Трампа в деле по импичменту.