Немодный коронавирус. Chanel отменяет крупный показ коллекции в Китае

Французский дом моды Chanel заявил, что отменяет свой майский показ в Китае из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

"Учитывая текущую ситуацию и следуя указаниям китайских властей, Chanel решила перенести свой показ парижской коллекции 31 rue Cambon 2019/20 в мае в Пекине на более поздний и подходящий срок", – заявили в компании.

Также в компании подчеркнули, что такое решение было принято ради защиты команды модного дома и его клиентов.

Стоит подчеркнуть, что в Chanel не назвали дату, на которую был перенесен показ.

Китай является важным и прибыльным рынком для крупных модных компаний, таких как Chanel. Компании-производители уже столкнулись с падением продаж из-за коронавируса.

Так, Gucci и другие люксовые лейблы заявили, что ожидают наименьшего количества гостей на своих подиумных показах в этом месяце, поскольку китайские покупатели и влиятельные лица пропустят основные маркетинговые события.

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