Украинцы с Diamond Princess не проходили тест на коронавирус, – МИД

Мир
Сейчас двое украинцев с лайнера находятся под присмотром японских врачей в больницах Токио

Двое украинцев с лайнера Diamond Princess, у которых диагностировали коронавирус, сейчас находятся в больницах в Японии.

Об этом сообщила директор консульской службы МИД Сергей Погорельцев, пишет УП.

Тесты, которые подтвердили бы их выздоровление, еще не сделаны.

"Граждане находятся в больницах Токио. Их выпишут после того, как результаты двух анализов будут отрицательные. На данный момент тесты еще не были сделаны", – сообщил Погорельцев.

Ранее глава комитета Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий заявил, что на лайнере есть выздоровевшие украинцы.

"По статистике, среди 15% выздоровевших есть два украинца", – заявил он в кулуарах парламента.

Как ранее сообщал Фокус: