Число жертв коронавируса достигло 2247 человек

Мир
Всего в мире заражено 76 498 человек

Число зараженных в результате коронавируса выросло до 76 723 человек.

Об этом сообщают данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

 Число погибших выросло до 2247 человек.

Количество зараженных в Китае достигло 75 245 людей. Всего в мире – 76 498.

Выздоровели 18 515 людей.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.