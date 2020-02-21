Число жертв коронавируса достигло 2247 человек
Число зараженных в результате коронавируса выросло до 76 723 человек.
Об этом сообщают данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Число погибших выросло до 2247 человек.
Количество зараженных в Китае достигло 75 245 людей. Всего в мире – 76 498.
Выздоровели 18 515 людей.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.