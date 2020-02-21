Число жертв коронавируса достигло 2247 человек

Число зараженных в результате коронавируса выросло до 76 723 человек.

Об этом сообщают данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Число погибших выросло до 2247 человек.

Количество зараженных в Китае достигло 75 245 людей. Всего в мире – 76 498.

Выздоровели 18 515 людей.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.