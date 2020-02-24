Мутации коронавируса COVID-19 пока не обнаружены, – ВОЗ
Специалисты Китая и ВОЗ в ходе совместной работы не выявили явных мутаций нового коронавируса COVID-19. При этом первоисточник вируса, по-прежнему, установить не удалось. Об этом сказал глава рабочей группы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Лян Ваньнянь, сообщил ТАСС.
"Происхождение вируса еще не установлено, однако существует вероятность, что главными разносчиками являются летучие мыши, распространяют его и панголины", – сообщил он на пресс-конференции.
По данным властей Китая, примерно 80% инфицированных – люди в возрасте от 30 до 69 лет. До 85% случаев заражения произошли внутри семьей.
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что китайские ученые разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против COVID-19, то есть у пациентов образуется иммунитет к этому вирусу.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 24 февраля в мире зафиксировано 79 565 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире от него умерли 2 770 человек.
- 22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.
- Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.
- Из-за вспышки в Италии также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.