Румыния подтвердила первый случай заражения коронавирусом

Во вторник, 25 февраля, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии, пишет Reuters.

Отмечается, что инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии. Он помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.

В Италии живет и работает около 1,3 миллиона румын.

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