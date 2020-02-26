В Китае умерли еще 52 человека: полная статистика по коронавирусу

Вчера от коронавируса в Китае умерли 52 человека. Таким образом, общий счет погибших в КНР возрос до 2767 человек, а по миру – до 2812.

С подробной статистикой можно ознакомиться на Worldometer.

Среди стран в тройке лидеров по заболеваемости неизменно идут Китай, Южная Корея и Италия.

В Японии, в Хакодате, тем временем, умер еще один пожилой. Это уже третий летальный исход в стране. Также известно, что в одной только префектуре Хоккайдо насчитывается 38 зараженных.

Второй после Китая по смертности – по-прежнему Иран: 16 смертей на 95 случаев заражения.

В Италии уже 11 умерших и два новых случая заражения вирусом (в общем – 325). 19 человек находятся в критическом состоянии.

У Авакова уже заявили, что пограничники будут проводить температурный скрининг всем гражданам, которые прибывают в Украину.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Со вторника, 25 февраля, генеральное консульство Украины в Милане временно прекращает прием граждан и выдачу документов из-за вспышки коронавируса в Италии.

Тест-систем, которые имеются в настоящее время в Украине, хватит для проверки на коронавирус более 900 человек, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По состоянию на 25 февраля общее число инфицированных коронавирусом нового типа составляет 80 147 человек.