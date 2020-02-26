Американцев предупредили о неизбежной вспышке коронавируса

Центр США по контролю и профилактике заболеваний призвал граждан готовиться к вспышке коронавируса в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Foreign Policy.

Выводы специалистов из медицинского центра основываются на том, что число подтвержденных случаев заражения вирусом по всему миру продолжает расти, несмотря на снижение заболеваемости в Китае.

Вспышки в Иране, Южной Корее и Италии выявили отсутствие глобальной координации по борьбе с вирусом, считают в американском центре по контролю и профилактике заболеваний.

"Вопрос состоит не в том, произойдет ли это вообще (вспышка коронавируса), а скорее в том, когда именно это произойдет", – сказал во вторник представитель центра.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что впервые за пределами Китая было зафиксировано больше новых случаев коронавируса, чем внутри страны.

По словам главы ВОЗ, число новых случаев в Китае, зарегистрированных во вторник, составило 411, тогда как в остальном мире показатель вырос до 427 случаев. Общее количество инфицированных в мире достигло 80 980 человек.

Гебреисус добавил, что внезапный рост случаев коронавируса в Италии, Иране и Южной Корее "вызывает глубокую обеспокоенность", но вирус все еще можно сдержать, чтобы эпидемия не привела к пандемии.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка коронавиурса COVID-19 пока не является пандемией, но она "имеет потенциал" ею стать.