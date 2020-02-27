Саудовская Аравия временно запрещает паломничество из-за коронавируса

Мир
Временно запрещен въезд по туристическим визам для граждан стран, где уже зафиксированы вспышки коронавируса

Саудовская Аравия временно запретила въезд паломникам, которые хотят посетить святые места в Мекке и Медине из-за опасений завоза коронавируса в страну.

Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

Кроме того, временно запрещен въезд по туристическим визам для граждан стран, где уже зафиксированы вспышки коронавируса и в которых есть риск его дальнейшего распространения.

Также власти ограничили въезд и выезд в страну для сограждан и жителей стран-участниц Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Эр-Рияд подчеркнул, что поддерживает все меры, которые принимают другие страны для сдерживания распространения инфекции. Власти призвали граждан принимать меры предосторожности перед поездками в страны, куда вирус уже пришел.

Как ранее сообщал Фокус: