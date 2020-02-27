Коронавирус: первый случай заражения зафиксирован в Польше

В польском городе Лодзь зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории страны. Об этом сообщает Express Ilustrowany.

По информации издания, вирус обнаружили у 25-летней девушки, которая до этого провела месяц в Таиланде.

По ее словам, симптомы простуды появились во время поездки. Кроме симптомов ОРВИ, она страдала от одышки и самостоятельно назначила себе антибиотики.

В Лодзь она вернулась 22 февраля, у нее было плохое самочувствие.

При ее обследовании, тест на коронавирус показал положительный результат. Санитарная инспекция выясняет, с кем больная могла контактировать, чтобы сделать контактным лицам тест на наличие коронавируса и разместить их на карантин.

Напомним, за прошедшие сутки в Китае от коронавируса умерли 32 человека. Вместе с новыми летальными исходами по миру от заболевания умерли 2837 человек.

В "топе" по смертности случились изменения: если первые два места по-прежнему занимают Китай и Южная Корея, то на третье вышел Иран с 19 умершими.

Случаи заражения вирусом также зафиксированы в Норвегии, Испании, Британии, США, Грузии и других европейских, азиатских и даже африканских странах.

Примечательно, что сейчас рост заболеваемости несколько "притормозил": его "активная фаза" пришлась на период с 11 по 13 февраля.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Со вторника, 25 февраля, генеральное консульство Украины в Милане временно прекращает прием граждан и выдачу документов из-за вспышки коронавируса в Италии.

Тест-систем, которые имеются в настоящее время в Украине, хватит для проверки на коронавирус более 900 человек, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.