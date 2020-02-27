Коронавирус в Италии: 42 человека выздоровели

В Италии излечились от коронавируса 42 ранее инфицированных человека.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты правительства Италии.

По данным департамента, по состоянию на полдень 27 февраля в Италии зафиксировано 528 случаев заражения китайским коронавирусом. В больницу отправили 158 человек, 37 находятся в реанимации, а еще 279 – изолированы от социума в своих домах.

Отметим, что такое количество больных в Италии является крупнейшим из всех стран Европы.

Как ранее сообщал Фокус:

25 февраля в Черновцах госпитализировали женщину, которая приехала из Италии. Ее проверяют на инфицирование коронавирусом.

26 февраля в Черновцах в областную клиническую больницу отправили уже второго человека с воспалением легких, который приехал из Италии и мог контактировать с больными коронавирусом.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Со вторника, 25 февраля, генеральное консульство Украины в Милане временно прекращает прием граждан и выдачу документов из-за вспышки коронавируса в Италии.

Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев подтвердил наличие коронавируса у 26-летней украинки, которая работает в Италии, и заверил, что ее состояние некритическое.