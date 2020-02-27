Глава ВОЗ: Чтобы сдержать коронавирус, нужно действовать агрессивно

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на брифинге в четверг, 27 февраля, призвал страны действовать быстро и агрессивно в борьбе против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Гебрейесус заявил, что мир переживает решающий в борьбе с эпидемией болезни.

"За последние 24 часа семь стран сообщили о первых случаях болезни: Бразилия, Грузия, Греция, Северная Македония, Норвегия, Пакистан и Румыния. Мое обращение к каждой из этих стран следующее: это ваше окно возможностей. Если вы будете действовать агрессивно, вирус можно будет сдержать. Можно предотвратить болезни людей. Можно спасти жизни. Поэтому мой совет этим странам - действовать быстро", – сказал Гебрейесус.

"Но вирус – грипп. Правильными мерами его можно сдержать", – добавил глава ВОЗ.

В качестве положительного примера он привел Китай, где эпидемия замедляется, а также Бельгию, Камбоджу, Индию, Непал, Филиппины, Россию, Шри Ланку и Вьетнам.

"Каждая из этих стран отличается. И каждая из них показывает, что агрессивные, ранние меры могут предотвратить передачу до того, как вирус закрепится", – сказал Гебрейесус.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.