Чек-лист вирусолога. Как подготовить страну к эпидемии коронавируса

В шаге от пандемии

Шансов, что вспышку коронавируса получится локализовать, с каждым днем становится все меньше, а скорость распространения инфекции за пределами Китая — увеличивается.

"Скорее всего, этот вирус будет распространяться по всему миру. У нас все еще есть шанс сдержать его, но это окно, похоже, закрывается", – говорит Обри Гордон, доцент кафедры эпидемиологии в Мичиганском университете.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США еще 25 февраля заявили, что вспышка уже соответствует двум критериям пандемии – SARS-CoV-2 (вирус, который вызывает тяжелую респираторную инфекцию COVID-2019) может заражать людей и быстро распространяется. Поскольку вирус начинает поражать все больше стран, то он приближается к третьему критерию – всемирному распространению.

По словам Гордона, лучший способ контролировать вирус или замедлить его распространение заключается в введении карантина и ограничений на поездки. Но сдерживать вирус будет не легко, отмечает эксперт. На это есть несколько причин: SARS-CoV-2 крайне заразен, а большинство случаев не являются достаточно серьезными, чтобы их удалось быстро идентифицировать. Усложняет ситуацию и длительный инкубационный период, достигающий 14-27 дней.

Если усилия по сдерживанию вируса провалятся, то существует два пути завершения пандемии, говорит Гордон.

В первом случае пандемия закончится, когда большинство людей на планете выработают иммунитет, либо переболев, либо получил вакцину.

Аналогичное мнение высказывает и Джошуа Эпштейн, профессор эпидемиологии в Нью-Йоркском университете.

"Зачастую случается так, что у достаточного количества людей появляется иммунитет, и числа восприимчивых людей становится недостаточно, чтобы поддерживать цепочку заражений", – говорит он.

Теоретически, на распространение коронавируса могут повлиять и условия окружающей среды, как например происходит с гриппом. "Тем не менее, множество вирусов распространяются в тропических районах так же, как и в умеренных", – считает Гордон.

Другая возможность заключается в том, что SARS-CoV-2 мутирует в "нужном направлении", что сделает его менее заразным. Еще в 2002 году аналогичный случай произошел с коронавирусом в провинции Гуандун на юге Китая, который вызывал тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Тогда вирус быстро мутировал, став более опасным, но менее заразным. В итоге его распространение удалось остановить.

При этом существует риск, что СOVID-2019 превратится в сезонную болезнь, которая будет возвращаться ежегодно, как грипп или ОРВИ.

"Коронавирус передается легко и поэтому, скорее всего, полностью не исчезнет", – считает доктор Уильям Шаффнер, специалист по инфекционным заболеваниям в Университете Вандербильта в Теннесси.

Необходимы решительные меры

Эксперты считают, что настало время пересмотреть глобальные превентивные меры в борьбе с коронавирусом. До недавнего времени усилия были сосредоточены на предотвращении распространения инфекции в другие страны, а также на отслеживании контактов тех, кто уже заболел.

Однако в ситуации, когда SARS-CoV-2 уже стал глобальным, ограничения на поездки будут менее эффективными, чем меры по ограничению вспышек и снижению их воздействия. В перечень таких мер входят закрытие школ, подготовка больниц и карантины наподобие тех, что были введены в Китае.

Исследователи подчеркивают, что нет смысла тратить огромные ресурсы на защиту извне, если в стране уже имеются тысячи заболевших. Тем более, что закрытые границы приводят к сбоям в поставках, в том числе необходимых медикаментов.

Помощник гендиректора ВОЗ, глава международной миссии организации в Китае Брюс Эйлвард считает, что необходимо готовиться к внедрению локальных мер по сдерживанию. Он говорит, что группа исследователей пришла к выводу, что меры в провинции Хубэй дали возможность выиграть время на подготовку к вспышке в других провинциях, что предотвратило заражение "сотен тысяч" других людей.

"Важно, чтобы другие страны учли их опыт и имели эти меры в виду — не обязательно полную и повсеместную блокировку, но столь же строгий подход", – говорит Эйлвард.

Эпидемиолог Гарвардского университета Марк Липсич заявляет, что отсрочка несет большую пользу. Она снижает нагрузку на больницы, а также позволяет выкроить больше времени на подготовку и тестирование лекарств, включая будущие вакцины.

"Если бы у меня был выбор: заразиться [COVID-19] сегодня или через полгода, я бы не раздумывая выбрал второе", – говорит Липсич.

Эксперт подтверждает, что сглаживание пика эпидемии снижает количество заболевших.

По мнению эпидемиолога Оксфордского университета Кристофера Дайа, эффективными являются следующие меры:

Остановка общественного транспорта;

Закрытие развлекательных заведений;

Запрет на общественные мероприятия;

Подготовка незараженных регионов к возможной вспышке. Для лучшей подготовки к грядущей вспышке больницы должны запастись защитными масками, оборудовать дополнительные боксы койками.

Широкое применение вакцин против гриппа и пневмококковых инфекций снизит количество респираторных заболеваний в системе здравоохранения, а также упростит выявление случаев COVID-19, имеющего сходные симптомы.

Также эксперты акцентируют внимание на необходимости информирования населения об индивидуальных превентивных мерах, которые рекомендует ВОЗ:

Регулярно мыть руки;

Соблюдать правила респираторной гигиены (закрывать рот при кашле и чихании);

Соблюдать дистанцию в общественных местах;

По возможности, не трогать руками глаза, нос и рот;

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращаться за медицинской помощью;

В качестве общей меры предосторожности соблюдать обычные правила гигиены;

Не употреблять в пищу сырые или не прошедшие надлежащую термическую обработку продукты животного происхождения.

Глава миссии ВОЗ в Китае Эйлвард подчеркивает, что мир должен принимать меры в ближайшее время.

"Главный урок: скорость — это все. Знаете, что беспокоит меня больше всего? Усвоил ли окружающий мир урок скорости?", – говорит специалист.

Как готовится Украина

В связи со стремительным распространением коронавируса в Европе украинские власти активизировали превентивные меры по его сдерживанию. Во всех пунктах пропуска, в том числе и на админгранице с ОРДЛО, и в аэропортах у въезжающих в Украину измеряют температуру. В каждой из областей подготовлены по две госпитальные базы и бригады скорой экстренной помощи на случай появления больных. МВД подготовило специальный вертолет для их транспортировки, а Минздрав решил проинформировать население о рисках коронавируса с помощью мультика.

Как считают эксперты, проникновение вируса в Украину – это вопрос времени. Аналогичного мнения придерживаются и в руководстве страны.

"Украину это не обойдет и одиночные случаи будут", – дал накануне свой прогноз секретарь СНБО Алексей Данилов.

Окажутся ли эффективными предпринимаемые меры, покажет время. Тем более, что тот же Данилов, хоть и шутя, но назвал сало, лук и чеснок "лучшим лекарством от коронавируса". А ВОЗ, напомним, включило эффективность чеснока в борьбе с коронавирусом в свою подборку мифов о COVID-2019.

Источники: Science, Live Science.