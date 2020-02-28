МВД показало вертолет, которым будут транспортировать вероятных больных коронавирусом

2020-02-28 09:29:54

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Вертолет работал во время эпидемии Эбола

Вероятных больных коронавирусом будут транспортировать в специально оборудованном санитарном вертолете, который находится на круглосуточном дежурстве в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, это специальный санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных.

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Аваков рассказал, что этот вертолет участвовал в миротворческих миссиях ООН и последний раз работал в Республике Мали. Он был передан ГСЧС на условиях безвозмездного договора. Экипаж и медперсонал вертолета – это команда медиков, прошедших специальную подготовку.

"Эти люди работали во время эпидемии Эбола – выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции. За один рейс вертолет может взять 4-6 больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км, то есть по всей территории нашей страны", – сообщил он.

украина, гсчс, вертолет, коронавирусВертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

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