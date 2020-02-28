МВД показало вертолет, которым будут транспортировать вероятных больных коронавирусом

Вертолет работал во время эпидемии Эбола

Вероятных больных коронавирусом будут транспортировать в специально оборудованном санитарном вертолете, который находится на круглосуточном дежурстве в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, это специальный санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных.

Аваков рассказал, что этот вертолет участвовал в миротворческих миссиях ООН и последний раз работал в Республике Мали. Он был передан ГСЧС на условиях безвозмездного договора. Экипаж и медперсонал вертолета – это команда медиков, прошедших специальную подготовку.

"Эти люди работали во время эпидемии Эбола – выполняли работы по эвакуации больных и проводили спасательные операции. За один рейс вертолет может взять 4-6 больных. Эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км, то есть по всей территории нашей страны", – сообщил он.

Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Как ранее сообщал Фокус:

25 февраля в Черновцах госпитализировали женщину, которая приехала из Италии. Ее проверяют на инфицирование коронавирусом.

26 февраля в Черновцах в областную клиническую больницу отправили уже второго человека с воспалением легких, который приехал из Италии и мог контактировать с больными коронавирусом.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Пограничники из состава операции Объединенных сил (ООС) на контрольных пунктах въезда-выезда начали измерять температуру у лиц, которые следуют из временно оккупированной территории.

Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев подтвердил наличие коронавируса у 26-летней украинки, которая работает в Италии, и заверил, что ее состояние некритическое.