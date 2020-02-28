Первый случай коронавируса зафиксирован в Исландии

Министерство здравоохранения Исландии подтвердило первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает The Reykjavik Grapevine.

Коронавирус был обнаружен у 50-летнего исландца, который недавно вернулся из севера Италии, и который находится в изоляции в госпитале Ландспитали.

"Мужчина не серьезно болен, но дал положительный результат на COVID-19, вирус, который вызывает такие симптомы, как боль, лихорадка и кашель", – сообщили местные врачи.

Как пишет издание, медицинские работники быстро и профессионально отреагировали на новость, начав расследование перемещения инфицированного мужчины между северной Италией и его прибытием в больницу. Таким образом, они пытаются определить возможные пути передачи инфекции.

В то же время национальная полиция и Департамент гражданской защиты Исландии принимают меры, чтобы повысить готовность к борьбе с вирусом. Сообщается, что на данный момент пока не планируется вводить запреты на въезд и выезд из страны.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.