Коронавирус: Италия закрывает все школы в стране
Из-за вспышки коронавируса правительство Италии решило закрыть все школы и университеты в стране. Об этом сообщает ANSA.
Сообщается, что учебные заведения не будут работать до середины марта. Некоторые из них закроют уже завтра, другие – с понедельника.
До этого были закрыты несколько школ в северных регионах Италии, наиболее пострадавших от эпидемии вируса.
Министр спорта Винченцо Спадафора тем временем заявил, что из-за чрезвычайной ситуации с коронавирусом правительство, скорее всего, распорядится проводить футбольные матчи и другие крупные спортивные мероприятия за закрытыми дверьми.
Напомним, в Италии резко возросло число жертв коронавируса. По состоянию на 3 февраля там насчитывалось 1835 инфицированных пациентов. Министерство обороны заявило, что на всей территории страны уже имеется около 80 больниц на 6 600 коек.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.
- Он также заявил, что новый китайский коронавирус менее опасен, чем его предшественники SARS и MERS.