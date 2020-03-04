Коронавирус: Италия закрывает все школы в стране

Мир
Учебные заведения не будут работать до середины марта

Из-за вспышки коронавируса правительство Италии решило закрыть все школы и университеты в стране. Об этом сообщает ANSA.

Сообщается, что учебные заведения не будут работать до середины марта. Некоторые из них закроют уже завтра, другие  – с понедельника.

 До этого были закрыты несколько школ в северных регионах Италии, наиболее пострадавших от эпидемии вируса.

Министр спорта Винченцо Спадафора тем временем заявил, что из-за чрезвычайной ситуации с коронавирусом правительство, скорее всего, распорядится проводить футбольные матчи и другие крупные спортивные мероприятия за закрытыми дверьми.

Напомним, в Италии резко возросло число жертв коронавируса. По состоянию на 3 февраля там насчитывалось 1835 инфицированных пациентов. Министерство обороны заявило, что на всей территории страны уже имеется около 80 больниц на 6 600 коек.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.