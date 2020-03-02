В Италии резко возросло число жертв коронавируса

За сутки заболело 258 человек

В Италии насчитывается 1835 пациентов с коронавирусом, что на 258 человек больше, чем вчера, а количество жертв выросло до 52.

Об этом сообщил руководитель национальной службы гражданской обороны страны Анджело Борелли, передает ANSA.

Борелли рассказал, что 149 человек выздоровели.

Из 18 новых смертельных случаев 15 зафиксированы в Ломбардии. Всего в этой северной области произошли 1077 случаев заражения, отметил Боррелли. Также большое число отмечается в Эмилии-Романье (324) и Венето (271). Число проведенных анализов на коронавирус возросло свыше чем на 2 тысячи, до 23,3 тысячи тестов.

Министерство обороны заявило, что на всей территории страны уже имеется около 80 больниц на 6 600 коек.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Он также заявил, что новый китайский коронавирус менее опасен, чем его предшественники SARS и MERS.