Папа Римский проведет воскресную службу онлайн из-за коронавируса

Папа Римский Франциск проведет следующую воскресную службу 8 марта не на площади Святого Петра, а в формате онлайн-трансляции.

Об этом сообщает пресс-служба Святого Престола.

Причиной такого шага стало распространение нового коронавируса.

"Молитва будет транслироваться в прямом эфире Vatican News и на экранах на площади Святого Петра и распространяться Vatican Media среди средств массовой информации, которые сделают об этом запрос", – сказано в сообщении.

На днях Папа Франциск заболел. В Ватикане назвают его состояние "легким недомоганием".

В этой связи все аудиенции 83-летнего папы римского Франциска отменены, однако, он принял в Ватикане главу УГКЦ архиепископа Святослава Шевчука. Позже, он прошел тест на коронавирус.

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