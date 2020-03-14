Трамп сдал тест на коронавирус, результаты пока неизвестны
Президент США Дональд Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус Covid-19. Об этом сообщает Sky News.
Результатов теста на данный момент еще нет.
В Белом доме сообщили, что перед брифингом у президента США измерили температуру, которая оказалась "совершенно нормальная". Эту информацию подтвердил сам Трамп.
"У меня измерили температуру, перед тем как прийти сюда. Я также сдал тест на коронавирус прошлым вечером", – сказал он.
На вопрос журналиста, когда будут известны результаты, Трамп ответил: "Я не знаю. Может это займет один день или два. Так сказали в лаборатории".
Трамп также уточнил, что сдал тест на коронавирус, учитывая многочисленные разговоры о том, что он контактировал с зараженными людьми.
Ранее американский лидер заявил, что, "вероятнее всего" сдаст тест на коронавирус после того, как инфекцию обнаружили у президента Бразилии Жаира Болсонару, с которым он встречался накануне.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением коронавируса. Согласно подписанному документу, Трамп получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для в США будет выделено значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп заявил, что он лично разговаривал "со многими людьми" и пришел к выводу, что чаще всего болезнь переносится очень легко. По его словам, иногда даже нет необходимости обращаться к врачу.
- Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп не сдавал анализы на коронавирус.
- Из-за коронавируса президент США Дональд Трамп запретил поездки из Европы в США на 30 дней.
- Конгресс США выделил $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него.
- Президент США Дональд Трамп хочет освободить американцев от налогов на зарплату до конца года для смягчения последствий инфекции COVID-19 в стране.