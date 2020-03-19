Из-за коронавируса 25 млн человек могут потерять работу

Из-за коронавируса работу могут потерять около 25 миллионов человек, если правительства не примут масштабные оперативные меры.

Об этом сообщает Международная организация труда.

"Экономический и трудовой кризис, спровоцированный пандемией Covid-19 может повысить число безработных в мире на 25 миллионов. Однако если мы увидим скоординированный ответ международного сообщества, как это было во время кризиса 2008-2009 годов, то влияние нынешнего кризиса на безработицу можно существенно снизить", – говорят в организации.

Там призвали к срочным, масштабным и скоординированным мерам по защите работников, поддержки рабочих мест и доходов, а также стимулирование экономики.

Эти меры включают в себя расширение социальной защиты, поддержку удержания рабочих мест (то есть кратковременную работу, оплачиваемый отпуск, другие субсидии) и финансовую и налоговую льготу, в том числе для микро-, малых и средних предприятий. Кроме того, в записке предлагаются меры фискальной и денежно-кредитной политики, а также кредитование и финансовая поддержка конкретных секторов экономики.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса.