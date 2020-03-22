Меркель добровольно отправилась на домашний карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 22 марта, добровольно отправилась на домашний карантин. Об этом сообщил спикер правительства Германии Штефан Зайберт, передает Spiegel.

В заявлении Зайберта говорится, что у врача, который недавно делал прививки Меркель, диагностировали заражение коронавирусом. После этого немецкий канцлер немедленно приняла решение о самоизоляции.

Зайберт пояснил, что канцлер будет регулярно проходить тесты на коронавирус в течение следующих нескольких дней, "потому что тестирование сегодня не могло бы еще дать убедительного результата".

"Канцлер решила немедленно самоизолироваться дома. Она будет регулярно тестироваться в течение следующих нескольких дней, потому что тест не дает стопроцентного результата. Канцлер будет выполнять свои обязанности, находясь в карантине", – отметил он.

Незадолго до этого объявления Меркель телефонную конференцию с премьер-министрами немецких федеральных земель, в ходе которой было принято решение еще более ужесточить карантинные меры из-за эпидемии коронавируса. Правительство запретило встречи более двух человек вне работы и дома в течение двух недель.

А еще до этого, немецкий канцлер была замечена в берлинском супермаркете, где она покупала вино, туалетную бумагу и мыло. При этом, немецкий лидер не пользовалась средствами защиты, не надев маску или респиратор.

Спикер правительства отметил, что канцлер узнала о положительном тесте своего врача уже после конференции.

Как ранее сообщал Фокус:

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила сограждан, что новым коронавирусом могут заболеть до 70% населения.