Британцы игнорируют жесткий карантин: метро Лондона переполнено людьми

Несмотря на требование властей оставаться по возможности дома, жители британской столицы активно пользуются огромным лондонским метро. Об этом сообщает ВВС.

Мэр Лондона Садик Хан обратился к жителям города, предупредив, что если они не прекратят набиваться в поезда, больше людей погибнет от коронавируса.

Хан также потребовал, чтобы работодатели позволили своим сотрудникам работать на дому, если присутствие в офисе "не является абсолютно необходимым".

"Игнорирование этих правил означает больше потерянных жизней", – сказал он.

Министр транспорта Грант Шаппс сообщил, что говорил с Ханом о том, что в поездах лондонского метро необходимо обеспечить "достаточно пространства для тех, кому необходимо передвигаться по городу" и предложил поддержку своего департамента.

Медсестра Джулия Харрис, которая ездит на работу в Императорский колледж NHS Trust, рассказала, что намеренно изменила свой маршрут, чтобы избежать скоплений людей.

"Мои поездки довольно продолжительны, и я больше беспокоюсь о том, что могу заразиться по дороге на работу, чем в самой больнице", – сказала она.

Никола Смит, работающий в центральной лондонской больнице, также сказал: "Я рискую своим здоровьем".

Генеральный секретарь Ассоциации транспорта наемного персонала (TSSA) Мануэль Кортес заявил: "К сожалению, ситуация в лондонском метро не улучшилась".

Транспортный профсоюз Великобритании, в связи с этим, призвал разместить сотрудников полиции на крупных станциях, чтобы остановить переполненность.

Издание отмечает, что в Лондоне от коронавируса умерли более 130 человек, что составляет треть от всех смертельных случаев в Великобритании.

Напомним, правительство Великобритании объявило коронавирус "серьезной и неминуемой угрозой". Согласно новым полномочиям правительства, заразившиеся могут быть принудительно помещены в карантин и не смогут свободно его покинуть, когда захотят.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник вечером обратился к согражданам с призывом оставаться дома, предупредив, что вводятся жесткие карантинные меры. Людям разрешается выходить на улицу только чтобы купить продукты питания или лекарства, а также, если возникла абсолютная необходимость приехать на работу.

Как ранее сообщал Фокус:

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