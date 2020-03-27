Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.

Об этом Борис Джонсон написал в Twitter.

"В последние 24 часа у меня появились легкие симптомы и я получил положительный результат теста на коронавирус", – заявил Джонсон.

"Сейчас я самоизолируюсь, но я буду продолжать руководить правительством посредством видеоконференции, во время борьбы с этим вирусом", – добавил он.

Напомним, в Британии глава МИД Доминик Рааб назначен преемником ("designated survivor") премьер-министра Бориса Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

У заместителя министра здравоохранения Британии Надин Доррис диагностировали коронавирус.