В Британии рассказали о состоянии Джонсона: дышит сам, пневмонии нет

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который вчера был переведен в отделение интенсивной терапии, не требуется искусственная вентиляция легких, так как у него не диагностировали пневмонию.

Об этом сегодня рассказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, сообщает The Guardian.

По его словам, в течение ночи состояние Джонсона было стабильным, а сам премьер "остается в хорошем настроении".

"Он получает стандартное кислородное лечение и дышит без всякой другой помощи. Ему не нужна искусственная вентиляция или неинвазивная респираторная поддержка", – сказал Рааб.

Другой высокопоставленный представитель британского правительства, старший министр Майкл Гове подтвердил данную информацию.

"Он (Борис Джонсон) не находится на вентиляторе легких. Он уже получил кислородную поддержку и продолжает находиться в отделении интенсивной терапии в том числе из-за того, что в любой момент может получить необходимую помощь, если потребуется", – сказал он.

Напомним, вчера вечером находящийся в больнице премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии, в связи с ухудшением состояния здоровья.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.

В Британии глава МИД Доминик Рааб назначен преемником ("designated survivor") премьер-министра Бориса Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом. "Правительство назначило преемника, чтобы обеспечить преемственность правительства, если Борис Джонсон или его главные помощники заболеют", – говорится в сообщении.