В Британии сообщили об улучшении состояния Джонсона
Представитель Консервативной партии Риши Сунак заявил, что состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого недавно перевели в плату интенсивной терапии из-за осложнения заболевания коронавирусом, улучшается. Об этом передает BBC News.
По его словам, сейчас британский премьер продолжает находиться в реанимации, но его состояние улучшается.
"Он сидел в постели и позитивно общался с клинической командой", – рассказал Сунак.
Как сообщает Радио Свобода, министр здравоохранения Великобритании Эдвард Аргар заявил, что состояние премьера сейчас "стабильное, комфортное, и он в добром расположении духа".
Высокая температура у Джонсона уже снизилась, и он находится под наблюдением лучших британских специалистов по заболеваниям лёгких.
Напомним, 6 апреля находящийся в больнице премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии, в связи с ухудшением состояния здоровья.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
- В Британии глава МИД Доминик Рааб назначен преемником ("designated survivor") премьер-министра Бориса Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом. "Правительство назначило преемника, чтобы обеспечить преемственность правительства, если Борис Джонсон или его главные помощники заболеют", – говорится в сообщении.
- В Великобритании 20 тысяч врачей и медсестер вернулись с пенсии на работу, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в видеообращении заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. "Я могу вам сказать, что 20 тыс. сотрудников национальной системы здравоохранения возвращаются в строй», – сказал Джонсон, который заражен коронавирусом и находится в самоизоляции.